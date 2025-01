VÍDEO: Mulher é procurada pelo Ibama após aparecer em vídeo matando onça-parda

Foto: Reprodução | O flagrante foi divulgado no último sábado (18/01) por um fiscal do Ibama.

Uma mulher que matou uma onça-parda, em um local ainda não identificado, está sendo procurada pelo Ibama. No vídeo que circula na internet, ela aparece utilizando uma espingarda para atirar no animal, que estava no alto de uma árvore. Após o disparo, a onça cai e é atacada por quatro cães que acompanhavam o grupo de caçadores.

O flagrante foi divulgado no último sábado (18/01) pelo fiscal do Ibama Roberto Cabral, que solicitou ajuda de seus seguidores para identificar os envolvidos. “Mais um caso de assassinato de onça. Por favor, nos ajude a pegar estes dois”, escreveu o ambientalista em uma publicação no Instagram, referindo-se à mulher que realizou o disparo e a um homem que também aparece na filmagem.

VÍDEO: Mulher é procurada pelo Ibama após aparecer em vídeo torturando e matando onça-parda Leia mais https://t.co/dEQM6zARAv pic.twitter.com/jSr600205K — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 21, 2025

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/09:50:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...