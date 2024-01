Marielle Franco: Lessa aponta Domingos Brazão como mandante

O ex- policial militar, Ronnie Lessa, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal.

Ronnie Lessa é um ex-policial militar do Rio de Janeiro, aposentado em 2010, conhecido principalmente por ser um dos suspeitos de assassinar a ex-vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido por sua ligação com a milícia no estado

Preso desde 12 de março de 2019,Ronnie fechou acordo de delação premiada junto à Polícia Federal (PF). Segundo informações reveladas ao Intercept Brasil por meio de fontes ligadas à investigação.

Ronnie apontou Domingos Brazão, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como um dos mandantes da morte da ex-parlamentar.

O advogado de Brazão, Márcio Palma, afirmou que não ficou sabendo da delação do ex-policial. Ele também afirmou que tudo que sabe sobre o caso é pelo que acompanha pela imprensa, pois pediu acesso aos autos e foi negado, sob a justificativa de que Brazão não era investigado. Em entrevistas passadas, Brazão sempre negou qualquer participação no crime.

Apesar de o acordo de delação ter sido firmado com a Polícia Federal, o depoimento precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, determinou que o caso seja solucionado até o mês de março, quando o crime completa seis anos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/15:47:51

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...