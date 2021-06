Governo Federal assina ordem de serviço para construção de ponte sobre o Rio Xingu

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, participam nesta sexta-feira (18), às 15 horas, de cerimônia que marca a conclusão das obras de pavimentação do trecho da BR-230/PA (Transamazônica), entre Itupiranga e Novo Repartimento. Está prevista também a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro.

As obras no segmento de 102 quilômetros da rodovia estavam paradas desde 2013. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retomaram as intervenções em 2020 e o custo total foi de R$ 227,6 milhões. Já a assinatura da ordem de serviço da ponte permitirá a elaboração do projeto básico da obra, que tem início previsto para 2022.

Na ocasião também será assinada a ordem de serviço para início das obras da ponte sobre o Rio Xingu, cuja travessia é feita por balsas. O valor total das obras é de R$ 428,6 milhões.

