Ibama recebe equipamentos de visão noturna para combate aos crimes ambientais

(Foto: Reprodução)- Óculos de visão noturna foram entregues pela Embaixada dos Estados Unidos e pela Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu, nesta segunda-feira (4), da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, unidades de óculos de visão noturna. Os equipamentos serão usados pelo Grupo Especial de Fiscalização (GEF), unidade de elite do Instituto que atua no combate aos crimes ambientais.

A solenidade, realizada na sede da autarquia, em Brasília (DF), teve a presença da embaixadora Elizabeth Bagley, do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e da diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Elena Abbati, parceira da iniciativa.

Durante apresentação, o presidente Agostinho resumiu as ações do Instituto, os ganhos obtidos em 2023, principalmente na luta contra o garimpo ilegal, a exploração de madeira e o desmatamento em Terras Indígenas na Amazônia, com o uso de vigilância remota e satélites, e a aplicação de multas a infratores, que totalizaram cerca de R$ 1 bilhão no ano passado.

Entrega dos óculos de visão noturna

Jair Schmitt, diretor de Proteção Ambiental do Ibama, elogiou as parcerias com o governo dos EUA e com a UNODC. Ele destacou os ganhos do trabalho conjunto para a instituição, particularmente nos cursos que permitiram a capacitação de servidores, o fornecimento de computadores e dos equipamentos de visão noturna.

O pedido dos óculos de visão noturna havia sido encaminhado pelo Instituto, conforme informou a chefe da Divisão de Assuntos Internacionais da Presidência, Rita Alboyadjian. A primeira remessa, com metade dos equipamentos, foi entregue no final de 2023 e já encaminhada para o Exército, para a liberação oficial de uso.

No encerramento da solenidade, a embaixadora Elizabeth Bagley disse estar entusiasmada com a evolução das ações bem-sucedidas do Ibama. “É um trabalho impressionante. Os Estados Unidos têm orgulho de dividir tecnologia e cooperar na defesa do meio ambiente brasileiro.” Por fim, a diretora da UNUDC, Elena Abbati, afirmou ser grata ao “trabalho incansável” do Ibama em parceria com o organismo da Organização das Nações Unidas (ONU) contra todo o tipo de crime ambiental.

Fonte: Gov.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2024/14:54:33



