Ex-deputado é alvo da PF em operação contra lotéricas que lavavam dinheiro

(Foto:Reprodução | Flávio Garcia | ALMTCarlos Azambuja)-O ex-deputado estadual Carlos Antônio Azambuja foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o uso de lotéricas para a lavagem de dinheiro. A Operação Bilhete Premiado foi deflagrada nesta quarta-feira, 6 de março, e teve como alvo lotéricas localizadas em vários municípios de Mato Grosso.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Estadão Mato Grosso, Azambuja tinha duas lotéricas no município de Pontes e Lacerda. Em uma delas, foram apreendidos mais de R$ 96 mil. Além disso, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa do ex-deputado.

Segundo as investigações da Polícia Federal, as lotéricas eram usadas para lavar dinheiro de esquemas de corrupção e até do tráfico de drogas.

Essa não é a primeira operação que Azambuja é alvo da Polícia Federal. Em 2017, o então deputado foi alvo da Operação Ararath, por supostamente se beneficiar do esquema que ficou conhecido como “mensalinho”, um esquema milionário que foi denunciado pelo ex-governador Silval Barbosa.

À época, o ex-chefe de gabinete de Silval liberou vários vídeos mostrando diversos políticos recebendo maços de dinheiro no Palácio Paiaguás. Segundo o Ministério Público, Azambuja teria recebido R$ 4 milhões em propina no intervalo de seis anos, entre 2009 e 2015.

OPERAÇÃO BILHETE PREMIADO

As investigações apontam o uso de casas lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas. Dentre os investigados pelos depósitos ilegais, há alvos de operações anteriores da Polícia Federal, como da Operação Ararath (que investigou a prática de “mensalinho” de integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e da Operação Hybris (deflagrada para coibir a distribuição de drogas na região de fronteira com a Bolívia, em esquema de tráfico internacional de cocaína).

Fonte: Estadão Mato Grosso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2024/14:47:42



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...