Funcionária morre após ter membros esmagados na fábrica da Coca-cola em Manaus

(Foto: Reprodução) – Um trágico acidente de trabalho resultou na morte de uma funcionária da empresa Coca-Cola na noite de terça-feira (25) em Manaus.

Karla Gabriela Barbosa Ribeiro, de 29 anos, teve os membros inferiores esmagados após ser atingida por uma empilhadeira dentro da fábrica, localizada na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte da cidade.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta quarta-feira (26).

O velório acontece na funerária Almir Neves, no Centro da cidade.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

