IBGE lança Disque Censo para quem ainda não foi recenseado em Novo Progresso

População deve ligar para o 137 (nacional ) em Novo Progresso pode ligar no (93) 98116 2331 e agendar sua entrevista

Desde agosto, o Censo Demográfico do IBGE está em campo para coletar informações sobre a população. Quem ainda não recebeu a visita do recenseador, poderá ligar para o número de 137 em Novo Progresso, uma nova opção pelo número (93) 98116 2331. A ligação é gratuita e pode ser feita até o final do mês de janeiro de 2023.

O IBGE também disponibiliza opção pelo site na internet, basta acessar o link (https://www.ibge.gov.br/).

Em Novo Progresso a prefeitura disponibilizou um número com atendimento local para facilitar e ajudar no senso 2022.

Para isso, o atendente solicita informações como telefone, e-mail, endereço, nome da pessoa, ponto de referência, dentre outras informações. Com essas informações, o IBGE vai verificar se de fato a pessoa não respondeu ao Censo e agendar uma visita ao domicílio.

A entrevista não ocorrerá pelo telefone, porque o IBGE precisa georreferenciar e associar o endereço, assim como para evitar fraudes na tentativa de aumentar a população dos municípios.

Censo Nacional

Se a pessoa ainda não foi recenseada, ela deverá ligar para o 137, que é um canal de atendimento exclusivo para essa funcionalidade. A partir disso, ela responderá a alguns questionários que visam identificar se realmente nenhum morador do domicílio respondeu à pesquisa.

Vale ressaltar também que essa ligação não parte do IBGE e, sim, da população. Ou seja, o IBGE não liga para o informante solicitando dados.

Por que responder ao Censo é importante?

O Censo Demográfico é uma pesquisa que ocorre em todos os municípios do país, com o objetivo de coletar dados que permitem traçar um retrato da população. Com esses dados, é possível criar políticas públicas, assim como desenvolver pesquisas que são fundamentais para o crescimento do país. Responder à pesquisa é obrigatório e os dados são sigilosos, garantido por lei.

Até o momento, Sergipe já recenseou mais de 90% da população estimada, sendo o segundo estado do país com maior percentual de população recenseada.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

