Avião agrícola e piloto desaparecem em Mato Grosso; Força Aérea faz buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) tenta localizar o piloto agrícola Maxsuel lessa, de 37 anos, que está desaparecido desde quinta-feira à tarde, em Rondolândia (1064 quilômetros de Cuiabá). Ele estava a bordo da aeronave PT-IJP e não chegou no destino, numa fazenda em Colniza, cerca de 120 quilômetros e estimativa de 40 minutos de viagem.

Ao Só Notícias a irmã e o cunhado do piloto, Maysa Lessa e Diego Humberto, detalharam que o voo na quinta-feira foi realizado por volta das 16 horas, onde Maxsuel iria realizar o trabalho na fazenda, por uma empresa. De acordo com a irmã, no momento do voo chovia. A partir das 18 horas, como não chegou, os proprietários começaram a fazer contato com demais propriedades rurais, já que possui outras pistas no trecho, mas sem respostas.

Na sexta-feira, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi acionado e começou a operação de buscas. O avião da Força Aérea Brasileira decolou de Campo Grande (MS) para ajudar nas buscas, que prosseguiram durante sábado e ontem.

A empresa na qual Max trabalha, montou uma base na fazenda para ajudar nas buscas, com aviões próprios e de amigos. Ontem, a região amanheceu chuvosa e os trabalhos foram mais restritos, entretanto, houve buscas no solo.

De acordo com Diego, as equipes de buscas conseguiram informações que moradores das proximidades ouviram um barulho no horário do voo, o que pode apontar que ele teria tentado pousar na fazenda e não conseguiu.

De acordo com os familiares, a mata é fechada e de difícil acesso. As buscas seguem nessa segunda-feira.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria)

