ICMBio abre vagas em vários estados ainda em 2021

Instituto é responsável por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de realizar pesquisas na área de biodiversidade.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade não economizou vagas e divulgou vários editais pelo Brasil. Para selecionar profissionais temporários, o processo seletivo ICMBio 2021 abre 165 vagas imediatas e 24 de cadastro reserva.

O Instituto é o órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável por executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de realizar pesquisas na área de biodiversidade.

Os candidatos vão atuar na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados.

Uma pré-seleção irá ocorrer primeiro com a avaliação dos candidatos através de Testes de Aptidão Física – TAF; e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA.

Outra questão que merece atenção do candidato são datas e locais de realização das etapas, que variam conforme o edital escolhido.

Depois da pré-seleção, os candidatos que forem classificados serão avaliados em prova de títulos, que irá pontuar experiência na área e qualificação profissional.

É de suma importância ler atentamente cada um dos editais para conferir todos os detalhes, como requisitos e documentação necessária para o ato da inscrição.

VAGAS DISPONÍVEIS

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Sudoeste Baiano

Contratados irão trabalhar pelo período de seis meses nos cargos de:

Nível I – Brigadista: 5 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de junho de 2021 em uma das duas maneiras:

Presencialmente na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Contendas do Sincorá, localizada na Tv. Barão de Sincorá, 26, Contendas do Sincorá-BA (das 8h às 14h);

Pela internet, enviando e-mail para flona.contendasdosincora@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional do Cabo Orange

As oportunidades oferecidas são para a cidade de Oiapoque, no Amapá, nos cargos de:

Nível I – Brigadista: 8 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 2 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

A inscrição será realizada no período de 01 a 18 de junho de 2021:

Presencialmente, no local Rua Getúlio Vargas, nº 235 – Bairro Paraíso, no horário das 14h às 18:00h;

Pelo endereço eletrônico parnacaboorange@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Mamanguape

As inscrições ficarão abertas até dia 30 de junho de 2021 e deverão ser realizadas presencialmente na Sede do ICMBio Mamanguape, na Rod. PB 071 km 01 (estrada p/Jacaraú) – Zona Rural de Mamanguape/PB.

O período de atendimento será das 7h às 12h e das 13h às 17h para interessados em ingressar nos cargos de:

Nível I – Brigadista: 15 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 2 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Lábrea

Estão sendo ofertadas duas vagas imediatas para o cargo de Brigadista, com remuneração de R$ 1.100,00. As inscrições ficarão abertas de 07 até 18 de junho de 2021, podendo ser realizadas:

Presencialmente no escritório administrativo das Resex Ituxi e Médio Purus, na Rua Luís Falcão nº 2595, Bairro Barra Limpa – Lábrea-AM, CEP 69830-000, no período de 07/06/2021 à 18/06/2021, nos horários de 08h às 18h; ou

Por meio de e-mail (resexmediopurus@icmbio.gov.br).

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Noronha

O edital abriu 3 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, encaminhado para ngi.noronha@icmbio.gov.br até o dia 21 de junho de 2021.

– Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional dos Campos Gerais

Estão sendo ofertadas 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, no período de 14 até 25 de junho de 2021. Os candidatos poderão preencher formulário online ou enviar e-mail para pn_carmposgerais@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital Floresta Nacional de Lorena

Há 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

Os interessados em participar devem se inscrever do dia 14 até dia 18 de junho de 2021:

Presencialmente na Floresta Nacional de Lorena – Rua Major Hermenegildo Antônio de Aquino, nº 536, Lorena/SP – no horário de 9h às 16h; ou

Pelo endereço eletrônico flona.lorena@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Rio Paraná

O edital prevê 8 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00. As oportunidades estão divididas entre:

Sede no município de Umuarama: 3 vagas;

BAV no município de Guaíra: 2 vagas;

Base Porto Camargo no município de Icaraíma: 3 vagas.

Os candidatos poderão se inscrever até o dia 18 de junho de 2021 por meio do o e-mail: ngi.icmbiorioparana@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Florianópolis

São 10 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

As inscrições devem ser realizadas de 15 até 22 de junho de 2021 preenchendo o formulário online e enviando documentos para brigadistas.florianopolis@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Bragança

O edital oferece 3 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração de R$ 1.100,00.

Os candidatos poderão se inscrever de 10 até 21 de junho de 2021 por meio do e-mail ngi.braganca@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Novo Airão

Estão abertas 2 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial. A remuneração prevista é de R$ 1.100,00.

Os candidatos poderão se inscrever de 28 de junho até 02 de julho de 2021 das seguintes maneiras:

Presencialmente, no escritório do NGI Novo Airão (das 08h às 12:00 e das 14h às 18h); ou por meio do endereço eletrônico pna@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital FLONA Passo Fundo

As oportunidades oferecidas são nos cargos de:

Nível I – Brigadista: 5 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial: 5 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

O período para se inscrever ficará aberto de 14 a 25 de junho de 2021 e os registros poderão ser feitos: presencialmente, no Escritório Administrativo ICMBio FLORESTA NACIONAL DE PASSO FUNDO, na Avenida Presidente Vargas, s/n.º – Centro, Mato Castelhano/RS (das 08h às 12h e das 13h às 17h);

pelo endereço eletrônico flonapassofundo.rs@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Paulo Afonso

O processo seletivo ICMBio oferece os cargos de:

Nível I – Brigadista: 9 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 1 vaga, com remuneração de R$ 1.650,00.

Os candidatos poderão se inscrever de 28 de junho até 01 de julho de 2021 presencialmente na Avenida Maranhão nº 79, Fazenda Chesf, Paulo Afonso-BA, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

– Processo seletivo ICMBio: edital FLONA Chapecó

Estão abertas 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com remuneração no valor de R$ 1.100,00.

Os candidatos poderão se inscrever até 22 de junho de 2021 das seguintes maneiras: presencialmente na Sede Administrativa da Floresta Nacional de Chapecó, Rodovia SC 283, Fazenda Zandavalli, Guatambú – SC, CEP 89.817-000, nos horários de 09h às 12h e 13h às 16h; pelo endereço eletrônico flonachapeco.sc@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Juazeiro 2

Está aberta uma vaga imediata, com lotação em Curaçá, e cinco para cadastro reserva, com lotação em Santo Sé, no cargo de Brigadista. A remuneração oferecida pelo processo seletivo ICMBio é de R$ 1.100,00.

As inscrições ficaram abertas até o dia 21 de junho de 2021 e deverão ser realizadas por meio do endereço eletrônico ngi.juazeiro@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital FLONA Canela

Está prevista remuneração de R$ 1.100,00 para 5 vagas no cargo de Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial.

Interessados em participar poderão se inscrever de 17 até 28 de junho de 2021: presencialmente no Escritório da Floresta Nacional de Canela, Rua Otaviano do Amaral Pires, 5000 Bairro Ulisses de Abreu, Canela- RS (das 14h às 17h em dias úteis);

pelo endereço eletrônico flonacanela.rs@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Curitiba

Estão abertas 5 vagas para o cargo de Brigadista com remuneração de R$ 1.100,00 e contrato temporário de 24 meses.

A inscrição será realizada no período de 21 de junho a 09 de julho de 2021, das 10h às 16h, das seguintes maneiras: presencialmente no Escritório Administrativo ICMBio NGI Curitiba – R. General Carneiro, 481 – Curitiba/PR; presencialmente na Sede Floresta Nacional do Assungui – Estrada do Cerne, km. 64 – Campo Largo/PR; pelo endereço eletrônico ngi.curitiba@icmbio.gov.br.

– Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional de Caparaó 2

Os candidatos deverão se inscrever nos dias 16 e 17 de junho de 2021:

presencialmente na Portaria do Parque Nacional, Rua Vale Verde, S/Nº, em Alto Caparaó/MG (das 8h às 12h e das 13h às 17h);

pelo endereço eletrônico parnacaparao@icmbio.gov.br.

As vagas abertas são para os cargos de:

Nível I – Brigadista: 3 vagas imediatas e 16 de cadastro reserva, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 2 vagas imediatas e 3 de cadastro reserva, com remuneração de R$ 1.650,00.

– Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional da Lagoa do Peixe

O período de inscrições vai de 16 até 22 de junho de 2021 e os registros poderão ser feitos:

na sede do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, nos horários de 09h às 11h e das 14h às 17 horas; ou

pelo endereço eletrônico parna-lagoadopeixe.rs@icmbio.gov.br.

Os cargos oferecidos são:

Nível I – Brigadista: 3 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial: 2 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00.

– Processo seletivo ICMBio: edital Parque Nacional da Chapada Diamantina

As oportunidades abertas são para:

Nível I – Brigadista: 30 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível I – Agente de Apoio ao Monitoramento Ambiental e Patrimonial: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.100,00;

Nível II – Chefe de Esquadrão: 4 vagas, com remuneração de R$ 1.650,00.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 a 23 de junho de 2021 por meio do endereço eletrônico parnadiamantina@icmbio.gov.br. Quem não tiver acesso à internet em casa, poderá se inscrever presencialmente, apenas no dia 22 de junho de 2021 (das 14h às 17h), na Sede Administrativa do PNCD, localizada à Rua Barão do Rio Branco, 80 – Centro – Palmeiras/BA.

