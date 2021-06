Quina de São João terá prêmio de R$ 190 milhões

Quina de São João: Apostas podem ser feitas até o dia 26 de junho. | Foto:Reprodução

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá, no primeiro mês, cerca de R$ 383 mil em rendimentos.

Está passando por dias de sorte? Que tal uma aposta? Daqui a oito dias, em 26 de junho, será realizado o sorteio da Quina de São João.

Este ano, o sorteio da Quina de São João será realizado no dia 26 de junho, no espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, às 20h e pagará um prêmio estimado em R$ 190 milhões.

As apostas para o concurso especial começaram na última terça-feira (15). O concurso especial 5.590 não acumula e teve acréscimo no valor da premiação após o sorteio anterior não ter registrado ganhadores na faixa principal.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.

Para jogar, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. A aposta mínima com cinco números custa R$ 2.

O apostador pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

As apostas podem ser feitas nos volantes específicos ou nos de concursos regulares em qualquer lotérica do país, no aplicativo Loterias Caixa e no portal.

