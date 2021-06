Programação marca aniversário de 360 anos de Santarém

Santarém vai receber benefícios para a população nos seus 360 anos. |(Foto:Divulgação)

Programação será realizada com uma série de atividades que vão beneficiar a população da cidade

Já diria a música de Ray Brito “Nunca vi praias tão belas”, a bela Santarém, localizada na região oeste do Pará se prepara para festejar o seu aniversário de fundação.

A Prefeitura de Santarém se organiza para comemorar os 360 anos da cidade conhecida como “Pérola do Tapajós”, com uma série de obras que serão entregues a população em parceria com o Governo do Estado.

As obras serão entregues entre os dias 21 e 22 de junho, além de uma programação como um missa na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade e a inauguração de várias obras como o Porto de Santana e a Arena Estadual Oeste do Pará.

Haverá ainda uma programação cultural com entrega de medalhas de honra ao mérito e música para festejar o aniversário da cidade. Devido a pandemia da covid-19, a população pode acompanhar por meio das redes sociais.

HISTÓRIA E FUNDAÇÃO

Uma das maiores e importantes cidades da Região Norte do Brasil, Santarém foi fundada em 22 de junho de 1661 pelo padre João Felipe Bettendorff sob o nome de “Aldeia dos Tapajós”, onde foi construída uma capela para Nossa Senhora da Conceição. Foi elevada a município em 1848 e recebeu milhares de pessoas, entre elas, os confederados, que ajudaram no desenvolvimento da própria cidade e na região oeste do Pará.

Hoje é destino quase que obrigatório para turista de dentro ou fora do Brasil que buscam a exuberância natural de suas praias e rios. O contato com a natureza e o centro da maior floresta tropical da Terra atrai anualmente milhares de pessoas.

