ICMBio vai contratar 171 com salários de até R$ 9.389,84

Edital deve sair em até seis meses, com vagas para o ensino médio e superior (Foto:Divulgação)

Serão 110 vagas de técnico ambiental, para ensino médio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vai fazer concurso para contratar servidores que preencherão 171 vagas, sendo 110 para ensino médio e 60 para nível superior, com salário inicial de até R$ 9.389,84. Segundo documento, assinado pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade, o prazo de publicação do edital de abertura de inscrições será de seis meses, ou seja, até 6 de março de 2022. As informações foram divulgadas pelo JC Concurso.

Serão 110 vagas de técnico ambiental, para ensino médio, com remuneração inicial de R$ 4.408,94, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

Já para nível superior, a oferta será de 61 vagas para analista ambiental, com vencimento inicial de R$ 9.389,84 para analistas, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

A seleção já havia sido anunciada recentemente pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que antecipou uma oferta de 740 vagas conjuntas, considerando ICMBio e Ibama.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/enem-2021-nutricionista-diz-quais-alimentos-o-participante-deve-levar-para-o-exame/

Curtir isso: Curtir Carregando...