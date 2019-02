Ida de Cássio à Copa abre disputa entre Walter e Caique no Corinthians

Na reta final do Campeonato Brasileiro passado, o goleiro Walter, de 22 anos, foi titular do Corinthians em duas oportunidades.

Cássio logo se despedirá do Corinthians rumo à Copa do Mundo da Rússia. Antes de se juntar ao grupo de Tite na Granja Comary, o goleiro titular da equipe alvinegra ficará à disposição do técnico Fábio Carille pelas próximas duas partidas. A ida do titular ao Mundial, em seguida, irá abrir uma disputa entre Walter e Caique pela vaga na equipe.

Segundo pessoas próximas ao Corinthians, o duelo entre os reservas de Cássio está aberto e a definição está nas mãos de Carille. O treinador alvinegro, nos últimos jogos do Corinthians, tem feito um rodízio entre os dois arqueiros no banco de suplentes.Walter seria o titular corintiano em condições normais. O goleiro de 30 anos, porém, precisou se recuperar de uma grave lesão muscular ocorrida em novembro do ano passado. Ele ficou quatro meses longe das atividades e retornou às listas de relacionados apenas no começo de março.

Totalmente apto do ponto de vista físico, Walter viu Caique responder bem nos momentos mais decisivos. Na reta final do Campeonato Brasileiro passado, o goleiro de 22 anos foi titular do Corinthians em duas oportunidades, contra Avaí e Fluminense, marcado pela festa do título corintiano -nas ocasiões, Cássio defendia justamente a seleção brasileira de Tite.

Depois do retorno de Walter, Carille tem promovido um rodízio entre os dois companheiros. O jovem goleiro foi relacionado em 12 jogos seguidos. Em sete duelos, era o único arqueiro no banco -Walter esteve ao seu lado quatro vezes e Filipe, terceiro reserva, ganhou apenas uma chance.Na partida diante do Atlético-MG, no último dia 29, Walter superou Caique pela primeira vez depois da lesão muscular. O goleiro fez parte da lista de relacionados e viu Caique ficar fora da partida – Carille optou por apenas um arqueiro reserva naquela oportunidade.

Desde então a disputa entre os dois se intensificou. Caique foi incluído na lista sem Walter nos duelos contra o Independiente e o Palmeiras, no último domingo (13). O cenário oposto ocorreu na partida diante do Ceará.No confronto decisivo com o Vitória em Itaquera, ambos estiveram no banco de reservas. O cenário voltará a acontecer nesta quinta-feira (17), quando o Corinthians enfrentará o Deportivo Lara na Venezuela.

