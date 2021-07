Grêmio bate o Vitória no Barradão e encaminha vaga na Copa do Brasil

O Grêmio está próximo de avançar às quartas de final da Copa do Brasil de 2021. Na noite desta terça-feira, pela partida de ida das oitavas, o Tricolor Gaúcho derrotou o Vitória por 3 a 0, fora de casa.

Com o resultado, o time do técnico Felipão pode perder por até dois gols no jogo de volta para avançar. Já o Leão precisa vencer por quatro ou mais tentos de diferença para se classificar. Em caso de vitória dos baianos com três gols de diferença, a disputa vai aos pênaltis.

As equipes voltam a se enfrentar agora na próxima terça-feira, dia 3, às 19 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo – A primeira etapa começou com os visitantes um pouco melhores no Barradão. Com o relógio marcando 14 minutos, Jean Pyerre invadiu a área pela esquerda e bate cruzado. A bola desviou na marcação e saiu em escanteio. Após a cobrança, Darlan aproveitou a sobra e obrigou o goleiro a fazer boa defesa.

Já aos 30, a rede balançou. Lucas Silva cruzou da direita, a bola bateu em Alisson e sobrou na medida para Ricardinho, que acertou o cantinho para colocar os gaúchos na frente. Após o gol, o jogo ficou parado por 10 minutos para a checagem do VAR, que confirmou o tento ao analisar que não houve impedimento na jogada.

Com 41 minutos, quase saiu mais um. Alisson recebeu ótimo cruzamento de Vanderson e testou com muito perigo. Atento, Lucas Arcanjo voou para fazer linda defesa.

Na volta do intervalo, foi a vez do Vitória assustar. Aos três, David arriscou de muito longe e tirou tinta da trave esquerda de Gabriel Chapecó.

A resposta do Grêmio, no entanto, foi fatal. Com oito minutos jogados, Darlan pressionou a saída de bola dos baianos, interceptou o passe e tocou de cabeça para Ricardinho, que bateu firme para ampliar.

A partir de então, o Vitória até esboçou uma pressão em busca de um gol, mas quem acabou marcando de novo foi o Grêmio, com Diogo Barbosa, aos 47 minutos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...