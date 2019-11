Cuiabá desembarca em Belém para disputar a final da Copa Verde contra o Paysandu

O jogo será na quarta-feira, às 21 horas, no Mangueirão(Foto:AssCom Dourado)

O Cuiabá desembarcou em Belém no final da tarde desta segunda-feira (18). O Dourado vai fazer o último treinamento nesta terça-feira. Para a partida, o desfalque confirmado é do lateral direito Leo, que foi expulso na primeira partida. Fora isso, o time do Cuiabá está completo.

O Dourado joga contra o Paysandu na quarta-feira pela final da Copa Verde e veio com a missão de reverter a desvantagem.

No primeiro jogo, o Cuiabá perdeu por 1 a 0 para o Paysandu e precisa vencer por um gol de diferença decidir nos pênaltis ou por dois para ser campeão direto.

A partida será às 21 horas, no Mangueirão. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Redação Integrada

18.11.19 20h47

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com