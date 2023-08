Ideflor-Bio e Prefeitura de Novo Progresso discutem futuras ações na Flota Iriri

Reunião alinhou estratégias para a preservação e desenvolvimento sustentável da região em que está localizada a floresta estadual – (Foto: Divulgação)

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) recebeu, na quinta-feira (24), o prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, para discutir as futuras ações que serão realizadas na Floresta Estadual (Flota) Iriri. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para a preservação e desenvolvimento sustentável da região.

Apesar de localizada integralmente em Altamira, na região sudoeste paraense, a Flota Iriri tem ligação direta com o município de Novo Progresso. A Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável possui mais de 400 mil hectares e abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção e comunidades tradicionais.

Durante a reunião, o gerente da Região Administrativa do Xingu, Dilson Lopes, apresentou o plano de ação que visa fortalecer a gestão da Flota Iriri, buscando conciliar a proteção do meio ambiente com o avanço sustentável da região. O prefeito Gelson Dill demonstrou grande interesse em colaborar com as iniciativas propostas, reconhecendo a importância da preservação ambiental para o seu município.

Dentre as ações previstas estão a elaboração do Plano de Manejo da UC, o qual vai garantir mais eficiência nas atividades de concessão florestal e ordenamento da área, a implementação de programas de educação ambiental, o estímulo ao turismo sustentável e a promoção de atividades econômicas de baixo impacto ambiental, como a agroecologia e o extrativismo sustentável.

Dilson Lopes destacou que este é um novo momento pelo qual a Flota Iriri passa. “Após 17 anos, o Plano de Manejo da UC será elaborado com a participação assídua da comunidade. Em breve, marcaremos uma reunião em Novo Progresso para dialogar sobre a importância da organização produtiva para esse novo momento do Ideflor-Bio e do Estado do Pará, em que o desenvolvimento e a sustentabilidade andam lado a lado”, afirmou o gerente.

Parceria – Na ocasião, também foram discutidas formas de captação de recursos financeiros para a implementação das ações propostas. O Instituto e o prefeito Gelson Dill se comprometeram a buscar parcerias e apoio junto a outras entidades públicas e privadas, visando viabilizar os investimentos necessários para a implementação dos projetos.

A reunião entre o Ideflor-Bio e a Prefeitura de Novo Progresso foi considerada fundamental para garantir a manutenção da Flota Iriri. Ambas as partes demonstraram comprometimento em trabalhar juntas, visando a conservação da biodiversidade e a promoção do bem-estar das comunidades locais. Com a parceria estabelecida, espera-se que a UC se torne um exemplo de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção de um futuro mais equilibrado e harmonioso para as gerações presentes e futuras.

Além da presença do titular da Gerência da Região Administrativa do Xingu e do prefeito de Novo Progresso, também participaram da reunião a representante da Comissão de Planos de Manejo (Coplam) do Ideflor-Bio, Lorena Viana, e o presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso, Dirck Roberto da Silva.

