Identificado homem morto a golpe de canivete no pescoço neste sábado em Novo Progresso

Briga de bar termina com um morto a golpe de canivete no pescoço neste sábado em Novo Progresso.(Foto:via whatsapp Denis Macedo)

Crime aconteceu em um bar no Bairro Santa luzia a poucos metros do Quartel da Policia Militar

Homem morreu dentro fora do bar – caiu na rua, acusado se evadiu do local. O estabelecimento ficou tomado por sangue da vitima.

Uma briga de bar terminou com um homem identificado como Rogério, vulgo Paraguaio , idade ignorada, morto com um golpe de canivete no bairro Santa Luzia região central da cidade de Novo Progresso, no inicio da manha deste sábado (09). Segundo a Polícia, a vítima (Paraguaio) tinha uma rixa com o suspeito, os dois estavam no bar a discussão iniciou por causa de um boné foi onde o acusado reconhecido por Neguinho Cawboi atingiu nas gostas no pescoço um golpe de canivete e se evadiu do local.

De acordo com a polícia, testemunhas que presenciaram a discussão no bar afirmaram que o suspeito se evadiu do local em uma motocicleta XTZ de cor preta placa QBM1447, portando calça jeans e camiseta azul claro, sem tatuagem de 1.60 metros bem magro, cabelo curto de altura mediana [baixo] ele é trabalhador de fazenda, relataram.

