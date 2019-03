No Dia da Mulher, jovem é agredida pelo ex-namorado em faculdade de Belém

Um caso de agressão contra uma estudante foi registrado nesta sexta-feira (8), em pleno Dia Internacional da Mulher, em uma faculdade particular de Belém. Um rapaz do curso de Direito, com quem a jovem mantinha relacionamento amoroso, agrediu a moça nas dependências da faculdade.

Segundo o relato de estudantes, a jovem, que também cursa Direito, foi agredida pelo namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Uma guarnição da Polícia Militar, que estava na frente do campus, foi acionada e o rapaz conduzido para uma delegacia.

Em nota, a Faculdade disse que a instituição lamenta o ocorrido e informa que repudia qualquer manifestação ou incitação à violência. “Após constatar a ocorrência, funcionários do campus acionaram a polícia. A instituição está à disposição para colaborar com as autoridades”, diz o comunicado.

