PF e Ibama encerram operação e divulgam balanço;R$ 12,085 milhões de bens destruídos de garimpeiros

O encerramento da operação, segundo informações obtidas junto à PF, é que o trabalho já estava planejado para ser concluído nesta sexta-feira. (Fotos:Via WhatsApp)



PF e Ibama encerram operação contra garimpo no PA com destruição de 21 escavadeiras

Foram concluídas nesta sexta-feira, 18, as ações de combate ao garimpo ilegal realizadas pela Polícia Federal e o Ibama, no Pará. Durante uma semana de incursões na região de Itaituba e Jacareacanga, os agentes destruíram 21 máquinas escavadeiras e 15 acampamentos usados pelos garimpeiros na região cortada pelo Rio Tapajós. (As informações são da Folha Uol)

Leia Também:Helder Barbalho é chamado de ladrão, safado e mentiroso em Itaituba.

Houve ainda a destruição de uma balsa de exploração de ouro no leito do rio, além de motos, carros, motores e 41 mil litros de combustível. As estimativas da PF é de que os bens destruídos somam R$ 12,085 milhões.

Os garimpeiros protestaram durante toda a semana contra as ações que tiveram início na segunda feira, 14, quando a PF deflagrou a Operação Caribe Amazônico, nas proximidades da terra indígena Munduruku, do Pará. O objetivo das ações foi reprimir atividades de garimpo ilegal no Rio Tapajós, por meio da apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, além da repressão de outros crimes ambientais que impactam na região de Alter do Chão.

Leia Também:Clima Tenso – Agentes das Forças Armadas jogam bombas para dispersar manifestantes em Jacareacanga

Em áudios trocados por meio de grupos de WhatsApp, garimpeiros atribuem o fim da operação a supostas investidas de parlamentares estaduais e federais do Pará que, segundo eles, teriam atuado junto ao Palácio Federal e ministérios para pedir o fim das operações. Essas informações, porém, não procedem.

O encerramento da operação, segundo informações obtidas junto à PF, é que o trabalho já estava planejado para ser concluído nesta sexta-feira.

Leia também:Operação da PF é deflagrada para reprimir crimes ambientais que impactam Alter do Chão, no Pará

Na quarta-feira, 16, o deputado federal José Priante (MDB-PA), primo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), criticou as ações e esteve no Palácio do Planalto, um dia antes, para protestar contra a destruição das máquinas. “Fui com o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), para fazer um registro de que estão tocando fogo, destruindo os equipamentos. É uma ação de pouca inteligência, destruir ativos que podem ser utilizados por prefeituras, é algo desinteligente”, comentou.

Nas ações desencadeadas, até o momento, já foram inutilizados vários equipamentos – avaliados em quase R$ 12,085 milhões – , como pás escavadeiras, motores, veículos, balsas, dragas, tratores, entre outros, todos usados para extrair ouro e outros sedimentos decorrentes da extração do mineral. Conforme foi apurado em investigações, os materiais produzidos nessas localidades estavam sendo despejados nos igarapés que deságuam no Rio Tapajós, poluindo o rio.

Leia mais:Operação destrói maquinários de garimpos na região do Tapajós em Jacareacanga

O deputado disse que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se comprometeu em levar o assunto ao presidente Jair Bolsonaro, que já deixou clara a sua posição contrária à destruição de equipamentos em outras operações.

Além dos agentes da PF e Ibama, as ações que reuniram cerca de 150 agentes tiveram apoio da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira, Bope PMDF e Funai.

Jornal Folha do Progresso em 19/02/2022/08:38:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...