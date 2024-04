Reprodução/Instagram – Influenciadora jogou dinheiro em praia

Neste domingo (21), a influenciadora digital Bel Ponciano protagonizou uma cena que gerou bastante polêmica ao jogar dinheiro pela janela de um helicóptero em uma praia em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. A ação chamou a atenção de banhistas que estavam no local e gerou reações diversas nas redes sociais.

Bel Ponciano não poupou recursos, jogando aproximadamente R$ 10 mil em notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100 para a multidão que se formou na praia. Os registros da cena mostram um clima de euforia entre as pessoas, que tentavam pegar as notas em meio a um empurra-empurra.

Nos stories publicados pela influenciadora, ela comemorou o sucesso da ação e incentivou seus seguidores a persistirem em seus sonhos. “Nunca desistam dos seus sonhos, mesmo que tudo aconteça para isso (…). Que presente vocês receberam na praia hoje, né?”, escreveu Bel.

No entanto, a atitude de Bel Ponciano não foi bem recebida por todos. Alguns seguidores criticaram a ação, classificando-a como uma “verdadeira humilhação” e questionando a forma como o dinheiro foi distribuído.

Esta não é a primeira vez que a influenciadora realiza esse tipo de evento. Em janeiro, ela já havia promovido uma ação semelhante, o que também gerou polêmicas na ocasião.

Assista ao vídeo:

VÍDEO | Influencer joga dinheiro de helicóptero e gera confusão em praia.

Leia mais:https://t.co/FYpoYySepV pic.twitter.com/4LUpM0FTyg — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 23, 2024

