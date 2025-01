Ministério da Saúde estuda incluir Ozempic no SUS

Foto: Reprodução | O tema ganhou destaque após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar a distribuição do medicamento na cidade a partir de 2026.

O Ministério da Saúde deve iniciar ainda neste semestre a avaliação sobre a possível incorporação do Ozempic ao Sistema Único de Saúde (SUS). O medicamento, que custa cerca de mil reais, é indicado para o tratamento de diabetes, mas também é recomendado por especialistas para combater a obesidade, fator que contribui para o desenvolvimento da doença.

Em 16 de dezembro, a farmacêutica Novo Nordisk, produtora do Ozempic, solicitou sua inclusão na lista de medicamentos do SUS. A análise será conduzida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Segundo o Ministério da Saúde, a avaliação preliminar deve começar até o final do primeiro semestre, com prazo de conclusão de 180 dias, passível de prorrogação por mais 90 dias.

O tema ganhou destaque após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar a distribuição do medicamento na cidade a partir de 2026. A patente da Novo Nordisk deve expirar no ano seguinte, permitindo a produção por outros laboratórios e, consequentemente, a redução do preço.

Para que um medicamento seja incorporado ao SUS, é essencial a análise da Conitec, que avalia as evidências científicas disponíveis, como eficácia, segurança e efetividade. Além disso, é realizada uma análise econômica comparativa, considerando os custos e os benefícios para o sistema de saúde pública. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Diabetes estima que cerca de 17 milhões de brasileiros vivam com diabetes, sendo que 16,6 milhões são atendidos pelo SUS.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2025/13:21:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...