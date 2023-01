Idosa de 80 anos é internada com corte no braço, acusado é o dono da casa onde mora de favor

A polícia militar atendeu a ocorrência após receber a denúncia via WhastsApp. (Foto: Divulgação Policia)

Uma idosa foi atendida no Hospital Municipal com corte enorme no braço direito, provocada por uma agressão. Conforme relatos da polícia, recebeu a mensagem via WhatsApp por volta das 08:30min desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023, ao deslocar até o local mencionado na mensagem (Assentamento Terra Nossa), encontrou a idosa ferida no braço. A polícia deteu o acusado Antonio Marcos Lacerda de 54 anos, como principal suspeito de ter ferido à idosa Nilva Deiquesek de 80 anos. A idosa morava de favor.

A idosa foi atendida no Hospital Municipal, o acusado entregue para polícia civil para procedimentos cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/07:07:43

