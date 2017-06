Corpo de piloto santareno é encontrado após três dias em Roraima

Vídeo mostra o momento em que a aeronave teve que fazer um pouso de emergência no rio Catrimani

Foi encontrado neste sábado (17) o corpo do piloto santareno Elcides Rodrigues Pereira, de 64 anos, o ‘Peninha’. O homem estava desaparecido há três dias, após ter que fazer um pouso forçado no rio Catrimani, na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. “Peninha” era muito conhecido na Amazônia e voava na região garimpeira de Itaituba.

Na quarta (14), o monomotor da Paramazônia Táxi Aéreo guiado pelo piloto apresentou pane elétrica e teve que fazer o pouso dentro do rio, no meio da selva amazônica. Na aeronave também estava o técnico em enfermagem Ednilson Cardoso, de 28 anos, que foi resgatado com vida logo após o acidente. Eles estavam em missão pela Secretaria Estadual de Saúde Indígena (Sesai).

Confira no vídeo abaixo o momento do pouso de emergência:

De acordo com coronel Doriedson Ribeiro, comandante dos Bombeiros, o corpo de Elcides Rodrigues foi achado por volta das 10h de ontem, a cerca de seis quilômetros do local onde o avião fez o pouso e perto da margem do rio. O corpo foi retirado da região e transportado para a capital Boa Vista de avião, onde chegou às 16h20, e depois levado ao Instituto Médico Legal (IML). A família de Elcides Pereira já foi informada, segundo Ribeiro.

O comandante do Corpo de Bombeiros disse ainda que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas do acidente. “O Cenipa esteve na região para averiguar as circunstâncias do acidente”, informou Ribeiro. A aeronave ainda está no local.

O dono da Paramazônia Táxi Aéreo, Arthur Neto, informou que presta solidariedade aos familiares do piloto. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde, responsável pela Sesai, e aguarda retorno.

Pouso forçado em rio e resgate

O avião de pequeno porte que o piloto guiava apresentou pane elétrica durante um voo com destino à comunidade indígena Marari, onde uma criança doente seria resgatada. O voo decolou de Boa Vista às 13h e às 14, segundo o técnico em enfermagem, apresentou a pane elétrica. O piloto fez contato com a central da Paramazônia, informando sobre o problema e passou a localização de onde eles estavam.

Depois, o Elcides Pereira teve de fazer o pouso dentro do rio devido à região ser de mata fechada. Tanto o técnico Ednilson quanto o piloto sobreviveram ao impacto. “Foi um pouso forçado, mas também foi uma queda, porque caímos dentro do rio e o avião afundou na água”, disse o técnico na sexta-feira (16).

Cerca de 1h após o acidente, a Paramazônia mandou resgate próprio ao local, mas, segundo o técnico, o piloto não conseguiu subir no helicóptero da empresa, caiu no rio Catrimani e desapareceu. “Tentamos muito puxá-lo para dentro do helicóptero, mas ele estava muito molhado e cansado e por isso acabou caindo dentro do rio. Eu desci e fui atrás dele, mas não o achamos mais”, relembrou Ednilson Cardoso. Apesar do acidente ter ocorrido na tarde de quarta, o Corpo de Bombeiros diz que só foi acionado à noite e enviou equipes de resgate para a região na manhã de quinta.

Fonte: ORMNews.

