Idosa é encontrada morta e sem roupa no Pará

(Foto:Reprodução) – Nesta quarta-feira (14), uma idosa, identificada como Inês Monteiro Piedade, de 78 anos, foi encontrada morta em uma área de mata no município de Maracanã, nordeste do Pará. De acordo com os Peritos da Polícia Científica do Pará, a vítima estava desaparecida há 5 dias e pode ter sido abusada sexualmente.

Os peritos encontraram o corpo na região de São João do Seco, no campo das Mangabas. Após identificação, o corpo também passará por procedimentos de necropsia e levantamento de local de crime

De acordo com informações, a vítima que sofria de Alzheimer, desapareceu no último sábado (10), e foi encontrada nesta quarta em uma roça às proximidades do igarapé do Amor, nas redondezas de matas. Conforme informou os peritos, a vítima estava despida na parte de baixo e com suspeitas de abuso sexual.

O corpo está no IML de Castanhal, onde novas pericias serão realizadas para confirmar se realmente foi um crime com requintes de crueldade. Na tarde desta quarta-feira (14), moradores da comunidade de São João do Seco, realizaram uma manifestação, pedindo justiça e providências na apuração dos fatos. (Com informações do Roma News e Portal Debate).

