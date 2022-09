Homem mata próprio pai com golpe de foice, ataca a mãe e decepa mão da irmã, no Maranhão

Lourival Almeida morreu após ser atingido com um golpe de foice na cabeça — Foto: Reprodução/ TV Mirante

Caso aconteceu no domingo (11), na cidade de Conceição do Lago Açu. O suspeito só foi contido após um dos seus irmãos disparar um tiro de espingarda contra ele.

Na manhã de domingo (11), um homem, identificado como Francivaldo dos Santos Silva, foi preso suspeito de matar o próprio pai com um golpe de foice e ferir gravemente mais dois familiares na cidade de Conceição do Lago Açu, a 309 km de São Luís.

Segundo testemunhas, Francilvado e o pai, Lourival Almeida, começaram uma discussão. Em seguida, o suspeito partiu para cima do pai e o atingiu com um golpe de foice na cabeça. Lourival Almeida não resistiu ao ferimento e morreu na hora.

A mãe do Francivaldo, Laura dos Santos, tentou socorrer o marido, mas também foi atacada e acabou sendo atingida por vários golpes de foice. Os irmãos do suspeito tentaram contê-lo, mas, assim como a mãe, foram feridos gravemente. A irmã de Francivaldo chegou a ter uma das mãos decepada.

O suspeito só foi contido após um dos seus irmãos disparar um tiro de espingarda contra ele. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital de Conceição do Lago Açu, sendo depois encaminhadas para o pronto-socorro de Bacabal.

Francivaldo dos Santos Silva foi preso e as vítimas continuam internadas em estado grave. No local do crime, a Polícia Militar apreendeu três espingardas de fabricação caseira, uma foice e um facão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/09/2022/07:05:53 com informações do G1MA

