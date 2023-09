Idoso de 66 anos é morto a tiros em Itaituba (PA)

O homicídio com características de execução aconteceu na manhã desta quinta-feira (14) na travessa Leopoldo Menezes com a 36° rua do bairro Santo Antônio em Itaituba, sudoeste do Pará – (Foto: Weslen Reis / Plantão).

De acordo com informações, a vítima, Raimundo Souza da Silva, 66 anos, era acostumado a ficar sentado em uma cadeira em baixo de umas árvores todos os dias no quintal de sua residência, quando um homem chegou em uma motocicleta bros de cor azul, desceu com uma arma em punho e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Pelo menos 3 tiros acertaram a vítima. Após o ato criminoso o acusado fugiu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada para averiguar a situação e constataram o óbito doA Polícia Científica também foi acionada para fazer a remoção do corpo para necropsia.A Polícia Científica também foi acionada para fazer a remoção do corpo para necropsia. Raimundo, que não teve reação e morreu sentado na cadeira.

A polícia militar foi a primeira a chegar, onde acionaram a Polícia Civil que fez a preservação do local do crime.

As causas deste homicídio ainda é desconhecida, mas, a polícia irá abrir um inquérito policial para iniciar as investigações.

