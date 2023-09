STF: Terceiro réu por atos golpistas de 8 de janeiro é condenado a 17 anos de prisão

Maioria dos ministros votou pela condenação (Foto:Rosinei Coutinho/SCO/STF).

Defesa acusou o Supremo de não respeitar a Constituição e argumentou que o réu não participou da depredação

O Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu mais uma sentença nesta quinta-feira (14) condenando Matheus Lima de Carvalho Lázaro a uma pena de 17 anos de prisão. Ele é o terceiro réu a ser condenado pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

Além da condenação penal, ficou decidido que Matheus, juntamente com outros investigados, deve pagar solidariamente o valor de R$ 30 milhões como ressarcimento pelos danos causados durante a depredação das sedes dos Três Poderes.

Matheus, que é residente em Apucarana (PR), foi detido na Esplanada dos Ministérios no dia dos ataques portando um canivete, após sair do Congresso Nacional. De acordo com as investigações, ele defendeu a intervenção militar como meio de tomar o poder por parte do Exército em mensagens enviadas a parentes durante os atos.

A maioria dos ministros do STF concordou, com base no voto do relator Alexandre de Moraes, que o réu cometeu crimes que incluem associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Durante o julgamento, a advogada Larissa Lopes de Araújo, que representou o réu, chorou e acusou o STF de não respeitar a Constituição. Ela argumentou que Matheus não participou da depredação, citando imagens de câmeras de segurança que mostram o acusado em locais distantes da Esplanada durante menos de cinco minutos de filmagem. Afirmou que seria impossível para ele causar os danos em três prédios em tão pouco tempo.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/08:20:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...