Idoso de 84 anos morre após incêndio dentro de casa em Itaituba (PA)

O idoso estava sozinho em casa quando o incêndio começou. (Foto:Reprodução / Tv Record Itaituba / Via Portal Giro)

Bombeiros suspeitam que a dificuldade de locomoção da vítima possa ter prejudicado a saída dela do quarto, onde, supostamente, deve ter iniciado as chamas

João Batista, de 84 anos, morreu após um incêndio, na madrugada de quarta-feira (12), na casa dele, que fica na 7ª Travessa do Bairro da Liberdade, em Itaituba, sudoeste do Pará. O imóvel fica atrás de uma academia. Não se sabe o que pode ter ocasionado o incêndio, que foi registrado por volta das 4h. Com informações do

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao caso e, ao chegar ao local, enfrentou desafios de acesso à propriedade, uma vez que a casa estava localizada atrás de uma academia com um portão trancado. Ainda assim, os bombeiros conseguiram entrar na residência e combater o incêndio.

A equipe militar encontrou o idoso morto dentro do quarto dele. Os bombeiros suspeitam que o fogo possa ter começado neste cômodo. Sargento Pedroso destacou a possível dificuldade do idoso em se mover rapidamente, o que, juntamente com a surpresa do incêndio, pode ter impedido sua saída.

As causas do incêndio permanecem indeterminadas, aguardando uma investigação mais aprofundada. Foi confirmado que o idoso estava sozinho na residência no momento do sinistro.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que a guarnição foi acionada e, após o rescaldo, realizou o isolamento da residência até a chegada do IML para a remoção do corpo. A Polícia Civil também foi procurada para saber se o caso vai ser investigado. A reportagem aguarda retorno.

Fonte:Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/11:42:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...