Suspeito tentou furtar celular que estava no bolso do idoso, mas foi imobilizado pela vítima – (foto:Reprodução)

Um idoso, de 81 anos, mobilizou, derrubou e agrediu um ladrão durante um assalto a uma farmácia no final da tarde deste domingo, 10, no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o ocorrido (veja acima). O suspeito do roubo foi preso pela Polícia Militar.

Nas imagens, é possível ver o suspeito na fila do balcão da farmácia. Em seguida, ele ronda a vítima e então decide pegar o celular do idoso, que estava no bolso dele.

No entanto, ao perceber a tentativa de furto do ladrão, o idoso reage e segura o suspeito pelo pescoço. Em seguida, o senhor o empurra no chão, bate nele e o segura com o peso de seu corpo sobre o dele. Funcionários então cercam o suspeito.

Veja vídeo

Idoso derruba e imobiliza ladrão durante assalto a farmácia em GO; veja vídeo e leia mais:https://t.co/Yz48K3Z4V3 pic.twitter.com/gku5XJF3I6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 14, 2023

A Polícia Militar informou ao Terra que foi acionada sobre o roubo em andamento e se deslocou rapidamente até o comércio. Ao chegar no local, os agentes conseguiram deter o suspeito, que já estava tentando fugir do estabelecimento.

Segundo a PM, além de furtar o celular do idoso com quem entrou em luta corporal, o suspeito também havia furtado o celular do farmacêutico. Os agentes conduziram o homem à delegacia, onde ele foi preso e o crime registrado pela Polícia Civil.

Suspeito foi preso pela Polícia Militar em Goiânia

Fonte: Redação Terra/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/22:12:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...