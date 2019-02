Caminhoneiro morre afogado após ponte quebrar no Moju

De acordo com a Polícia Militar, a ponte não suportou o peso da carga do caminhão e quebrou; o motorista morreu afogado (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O caminhoneiro José Leonei de Souza Barbosa, de 57 anos, morreu, na noite do último domingo (24), vítima de afogamento, no município de Moju, nordeste paraense.

Ele trafegava com o caminhão carregado de madeira pela Quinta Ponte da Vicinal 3, zona rural do referido município, quando a ponte não suportou o peso do veículo e quebrou.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima se afogou no rio. A remoção do corpo foi feita por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou até o Instituto Médico Legal (IML).

(Com informações da Polícia Militar)

