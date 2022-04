Idoso é atropelado por motocicleta ao tentar atravessar a Transamazônica

O idoso estava consciente, mas teve pequenas escoriações na perna e um corte no rosto. (Foto:Reprodução/ site Debate Carajás)

O homem de 60 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital; o estado de saúde dele não foi divulgado

Um idoso de 60 anos, que não teve o nome divulgado, foi atropelado por uma motocicleta, modelo Pop 100, de cor branca, em um retorno nas proximidades do quilômetro 4 na BR-230, a rodovia Transamazônica, na zona urbana de Itaituba, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na última quarta-feira (27). (As informações são dos sites Debate Carajás e Giro Portal).

De acordo com testemunhas, a vítima tentou atravessar a rodovia federal empurrando uma bicicleta, quando aconteceu o acidente. Segundo o motociclista, que estava voltando do trabalho, a moto estava em uma velocidade de aproximadamente 60km/h. O condutor do veículo alegou que ainda tentou frear, mas não deu tempo de evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, onde prestou os primeiros atendimentos à vítima. O idoso estava consciente e teve pequenas escoriações na perna e um corte no rosto. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022/17:37:49

