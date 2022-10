Idoso é brutalmente agredido por jovens em Porto de Moz, no Pará

(Foto:Reprodução) – O caso foi registrado na manhã de domingo, 9, em Porto de Moz, no interior do Pará. Segundo a polícia, um homem foi pego por populares após agredir fisicamente um idoso na companhia de outro homem.

Uma guarnição da PM foi acionada e ao chegar no local um dos suspeitos conseguiu fugir. Ainda segundo a PM, na fuga, um deles perdeu o celular. De acordo com informações de testemunhas, no aparelho foi encontrado um vídeo onde a dupla estaria praticando o crime.

Imagens da agressão começaram a circular em grupos de aplicativos de mensagens e causaram revolta na população. O idoso foi socorrido e encaminhado para o hospital do município para receber atendimento médico.

Nas imagens compartilhadas mostram um dos homens agredindo a vítima com uma chave de braço até que o idoso desmaia. Ainda não se sabe a motivação do crime. Após ser pego por populares, o homem foi apresentado na delegacia pela Polícia Militar.

Qualquer denúncia que possa ajudar a polícia nas investigações pode ser feita através do 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar. (Com informações do Romanews).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/09:38:52

