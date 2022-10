Acidente de trânsito deixa uma pessoa morta na Transamazônica (BR-230), em Medicilândia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dois veículos ficaram totalmente destruídos. (Com informações da A Voz do Xingu).

Com o impacto, um dos condutores identificado como Célio de Brito Filho, de 48 anos, ficou preso às ferragens e foi a óbito ainda no local. Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital Municipal de Medicilândia.

A colisão frontal foi entre dois carros de passeio que seguiam um no sentido Brasil Novo/Medicilândia o outro no sentido contrário.

(Foto:Reprodução) – Um grave acidente foi registrado na tarde de sábado (8), na Rodovia Transamazônica (BR-230), na altura do km 70, região do município de Medicilândia, sudoeste do Pará.

