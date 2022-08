Idoso é deixado pelo próprio filho em casebre insalubre, sem água e alimento em Pacajá, no Pará

Idoso é resgatado de situação degradante em Pacajá, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caso indignou moradores. Polícia teve que usar rede para retirar o idoso do local.

O caso de um idoso de 83 anos resgatado pela Polícia Civil causou indignação entre moradores de Pacajá, no sudoeste do Pará. Imagens circularam na cidade mostrando o idoso em situação degradante.

O resgate foi na sexta-feira (19), após uma denúncia anônima que levou os policiais até a vicinal Chico Elias, que fica a cerca de 50 KM da sede do município.

Idoso é encontrado em casebre insalubre em Pacajá, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

De acordo com a Polícia, o idoso estava em um casebre insalubre e abandonado. Ele apresentava sinais de desidratação, desnutrição e estava bastante debilitado.

Os policiais precisaram usar uma rede para poder retirá-lo do local e levar até o Hospital Municipal de Pacajá.

Polícia resgata idoso de situação degradante em Pacajá, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Em nota, a Polícia disse que o filho da vítima foi localizado e preso por expor o pai ao perigo e comprometer a integridade do idoso.

O Hospital Municipal de Pacajá informou que a vítima teve alta no sábado (20) e foi encaminhado para o serviço social da Secretaria de Assistência Social do município. (Com informações do g1 Pará — Belém).

