Carro de ex-prefeito é alvo de tiros em Eldorado dos Carajás, no Pará

Carro de ex-prefeito foi alvo de tiros — Foto: Redes sociais

Polícia Civil investiga tentativa de homicídio após criminosos efetuarem vários disparos. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido.

O carro do ex-prefeito de Eldorado dos Carajás, Célio Rodrigues da Silva, foi alvo de tiros no domingo (21), na saída de uma feira agropecuário no município. A Polícia Civil abriu inquérito nesta segunda-feira (22) para investigar a tentativa de homicídio e procura por suspeitos.

Os criminosos fizeram vários disparos. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido. A polícia não detalhou, no entanto quantas pessoas estavam no carro além do ex-prefeito.

O caso foi registrado pela delegacia do município de Eldorado dos Carajás. Diligências estão sendo feitas pela polícia para levantar mais informações sobre as motivações e autorias do ataque.

Quem tiver informações que auxilie na investigação pode repassar pelo disque-denúncia 181.

(Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

