Idoso é encontrado morto dentro de casa no bairro, em Santarém

Idoso foi encontrado morto dentro de casa no bairro Amparo — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

Familiares disseram ao g1 que o homem morava sozinho e consumia bebida alcoólica todos os dias. Polícia Criminal acredita que morte tenha acontecido de causas naturais.

Um idoso de 64 anos foi encontrado morto dentro de casa em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na manhã desta quarta (18) no bairro Amparo.(As informações são do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

De acordo com familiares, Ederval de Sousa Pereira morava sozinho por opção pessoal e consumia bebida alcoólica todos os dias.

Ainda segundo os familiares, que moram próximo à casa do idoso, vizinhos sentiram um odor forte na noite de terça (17) e na manhã desta quarta (18) resolveram arrombar a casa, que estava trancada.

Ederval de Sousa Pereira foi encontrado morto sentado em uma cadeira. Familiares e populares acreditam que o idoso estava morto há pelo menos 4 dias.

Peritos da Polícia Científica estiveram no local e informaram que a morte possivelmente se deu por causas naturais.

Jornal Folha do Progresso em 18/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...