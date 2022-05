Jovem com mandado de prisão em aberto por roubo se apresenta na delegacia de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Walace recebeu voz de prisão na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. (As informações são do Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Um jovem com mandado de prisão em aberto foi preso em Santarém, no oeste do Pará. Walace Mota da Silva responde pelo crime de roubo.

You May Also Like