Comerciante é morto a tiros dentro do próprio mercado em Colíder (MT)

À polícia, a mulher de Adilson contou que ele estava dentro do comércio quando o assassino entrou no estabelecimento e atirou.

Um comerciante foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Colíder, a 648 km de Cuiabá, no domingo (14). A vítima foi identificada como Adilson da Costa Faria, de 52 anos. O autor dos disparos fugiu após o crime e não havia sido identificado.

