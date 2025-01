(Foto: Reprodução) – Idoso é hospitalizado com objeto de 1 metro no ânus

Paciente informou que não sabe como o item foi introduzido lá

Um homem de 60 anos foi atendido em um pronto-socorro em João Pessoa com um objeto de 1 metro introduzido no ânus. O caso foi divulgado pelo Metrópoles e aconteceu na última terça-feira (14/1), no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.

Aos médicos, o paciente teria informado que não sabe como o objeto foi introduzido em seu ânus e que não reconhece o item. Para a retirada com segurança, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado laparotomia.

O objeto, que não foi identificado pela equipe do hospital, foi retirado com sucesso por uma incisão feita no abdome do homem. Ele segue na unidade de saúde, em observação, se recuperando da cirurgia. A equipe médica informou que ele passa bem.

O hospital, que não divulgou a identidade do paciente e nem maiores detalhes sobre o caso, confirmou que ele foi atendido por lá, mas que vai manter outras informações em sigilo a pedido da família.

