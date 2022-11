Forças Armadas planejam dar posse aos indicados por Lula em dezembro

-Forças Armadas (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil ) – Os comandantes das Forças Armadas planejam passar seus cargos para os oficiais-generais indicados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em dezembro. O objetivo é que o petista vista a faixa presidencial já com os comandantes sob sua gestão. A cerimônia de transmissão do cargo será em 23 de dezembro.

A passagem da faixa de um governo para outro começaria pelas Forças Armadas. Parte dos oficiais-generais acredita que não haverá nenhum tipo de resistência por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Na transição, o plano dos generais foi recebido com surpresa.

Transição

Os comandantes do Exército informaram ao senador Jaques Wagner (PT-BA) que aguardam apenas a designação dos responsáveis pela transição na área da Defesa para iniciar o processo.

A equipe de transição fez contatos com ex-comandantes das Forças Armadas sobre a disposição de eles participarem do processo, incluindo o general Edson Leal Pujol, do Exército, e Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa.

O tenente-brigadeiro Juniti Saito também foi convidado pela equipe de transição. Ele comandou a Força Aérea Brasileira (FAB) de 2007 a 2015.

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/11/2022/07:05:53 com informações da Agência Brasil

