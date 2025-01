Foto: Reprodução | Os passageiros tiveram a oportunidade de explorar os principais pontos turísticos de Belém, como o Mercado do Ver-o-Peso, Basílica de Nazaré, Teatro da Paz, Museu Emílio Goeldi, Forte do Castelo e o Espaço São José Liberto.

Belém recebeu nesta quinta-feira (16), por volta das 8h, aproximadamente 600 turistas a bordo do navio de cruzeiro MS Mariner, vindo do Caribe. O navio ficou ancorado no trapiche de Icoaraci, distrito da capital paraense. A recepção foi organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Semtur).

Os passageiros tiveram a oportunidade de explorar os principais pontos turísticos de Belém, como o Mercado do Ver-o-Peso, Basílica de Nazaré, Teatro da Paz, Museu Emílio Goeldi, Forte do Castelo e o Espaço São José Liberto. Para garantir uma experiência completa e segura, a prefeitura organizou uma infraestrutura especial, incluindo sete ônibus para transporte, mapas bilíngues e apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Além do roteiro tradicional, parte dos turistas participou de passeios ecológicos e visitas guiadas por igrejas históricas da cidade. O MS Mariner, que chegou a Belém vindo do Caribe, seguirá para Pernambuco.

A recepção reforça a relevância de Belém no cenário turístico e destaca o potencial de eventos e infraestrutura para atrair mais visitantes no futuro.

Vídeo: navio de cruzeiro vindo do Caribe ancora no trapiche de Icoaraci, em Belém (PA) Leia mais https://t.co/rV9OabVx1Z pic.twitter.com/ToyWhJY3vZ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2025

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/14:11:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...