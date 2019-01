Idoso preso por estuprar crianças é suspeito de produzir pornografia infantil, no PA

Na residência, a equipe policial apreendeu diversas mídias de DVD com filmes pornôs. As vítimas eram obrigadas a assistir aos vídeos. Além disso, os policiais fizeram a apreensão de diversos “pendrives”, um computador portátil tipo notebook e o telefone celular de uma das vítimas.

Um idoso de 62 anos foi preso suspeito de estuprar duas meninas de 8 e 10 anos, em Tucuruí, sudeste do Pará, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (20). Perícias comprovaram o abuso contra as crianças. Na casa do suspeito, material pornográfico foi apreendido.

