Hospital Público de Castelo dos Sonhos oferece atendimento em sete especialidades

Hospital de Castelo dos Sonhos descentraliza o atendimento de saúde na região | Foto: Rosivaldo Almeida / Agência Pará

Além da emergência, a unidade do governo do Estado dispõe de serviço obstétrico e cirúrgico, cardiológico e pediátrico.

O Hospital Geral Público dos Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), em Altamira, na Região de Integração Xingu, no oeste paraense, descentraliza a procura por atendimento em sete especialidades: Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cardiologia e Clínica Médica, pelo Sistema de Regulação Estadual e no regime de porta aberta.

“Ao longo dos últimos anos, o governo do Estado vem avançando para levar atendimentos especializados a todo o Pará. Prova disso, é o Hospital de Castelo dos Sonhos, inaugurado em 2020, e que funcionou, inicialmente, para os atendimentos na pandemia de Covid-19. Mas que, no mesmo ano, começou a atender serviços ambulatoriais, e em seguida deu início à realização de cirurgias”, ressaltou Ivete Vaz, secretária de Estado de Saúde Pública.

A instituição é referência em atendimentos de baixa complexidade, e implementou melhorias na área da saúde aos moradores do distrito de Castelo dos Sonhos e de localidades próximas, facilitando o acesso aos serviços para a população que vive na área de influência das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Cuiabá-Santarém).

Atendimentos – O diretor Técnico Douglas Rosa do Nascimento, informou que a unidade garante serviços especializados, além de atendimentos de urgência e emergência. “Apesar de ser um hospital novo, milhares de pessoas que vivem longe dos grandes centros já foram beneficiadas pelos nossos serviços. Tudo isso só é possível graças à política pública”, completou.

Pacientes que precisam de cirurgias na região podem ser atendidos com celeridade pela equipe do Hospital. Atualmente, a fila por cirurgia está quase zerada. “Qualquer paciente que entrar no Hospital é atendido em um processo muito rápido e sem espera”, garantiu Douglas Rosa do Nascimento.

Porta aberta – Além do serviço especializado, o Hospital de Castelo dos Sonhos também realiza atendimentos da Atenção Primária. Os pacientes são recebidos no Pronto Atendimento da unidade e, posteriormente, encaminhados ao Ambulatório, caso haja necessidade.

Diego Carlis, diretor-geral do Hospital, destacou que “temos 34 leitos, e damos o amparo de cobertura de cirurgias para a população, sobretudo de Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra (distritos de Altamira) e de Novo Progresso (município do sudoeste). Não havia referenciação para o serviço de pronto atendimento, ambulatório e exames, e hoje temos com a unidade”.

Serviço: O Hospital Geral de Castelo dos Sonhos pertence ao governo estadual, sendo administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade tem atendimento de emergência e ambulatorial, e ocorre de forma referenciada, encaminhado ao Hospital por meio da Regulação Estadual, Samu, Corpo de Bombeiros Militar e polícias Rodoviária e Militar.

Fonte: Ascom/HGPCS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2024/10:41:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...