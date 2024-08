IFPA oferta 1.600 vagas em cursos EAD; saiba como se inscrever

Instituto Federal do Pará (IFPA) — Foto: Assessoria

Inscrições vão até o dia 10 de agosto, por meio do site oficial do instituto.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu 1600 vagas para os cursos de aperfeiçoamento em Educação sem Barreiras e de Educação Inclusiva na Educação Básica, ambos na modalidade de ensino a distância. As formações são gratuitas e possuem carga horária de 180 horas, com início previsto para a segunda quinzena de agosto deste ano.

Do total de vagas, mil são para o curso de Aperfeiçoamento em Educação sem Barreiras: Formação Avançada para Gestores Inclusivos e 600 vagas para Educação Inclusiva na Educação Básica: Fundamentos e Práticas Pedagógicas.

As inscrições, que não possuem taxas, devem ser realizadas até o dia 10 de agosto, exclusivamente pelo site, acessando aqui.

O candidato deverá preencher um formulário via Google Forms, disponibilizado na página e anexar os documentos descritos no edital, disponível no site oficial do certame.

Público alvo e requisitos

O curso de Educação sem Barreiras tem como público-alvo servidores que exercem cargos de gestão na educação básica das redes públicas municipal, estadual e federal de ensino do Estado do Pará.

Já o curso de Educação Inclusiva na Educação Básica é voltado para professores de Atendimento Educacional Especializado e professores de salas regulares da Educação Básica das redes públicas municipal, estadual e federal de ensino do Estado do Pará.

Serão aceitas as inscrições de candidatos servidores que comprovem exercício em cargos de gestão na educação básica de redes públicas municipal, estadual e federal de ensino do Estado do Pará para o primeiro curso e professores das salas regulares da educação básica de redes públicas municipal, estadual e federal de ensino do Estado do Pará para o segundo.

O processo de seleção será realizado em uma única etapa, por meio de análise documental. Serão selecionados os primeiros candidatos que realizarem a inscrição com a devida documentação e cujas inscrições forem deferidas, até completarem as vagas ofertadas.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/08:03:00

