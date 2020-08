Miss Plus Size de Novo Progresso vai disputar o Beleza Fashion Pará 2020.

A jovem Tainá Gotardo de 23 anos de idade, acaba de ser aclamada a primeira Miss Novo Progresso Plus Size, e vem se preparando para representar o município no Maior Evento de Beleza Jovem do Norte do Brasil, o Beleza Fashion Pará 2020.

Que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro na capital Belém, atendendo a todos os cuidados e recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) em combate ao COVID-19. A jovem miss, em entrevista exclusiva, pode demonstrar um pouco da sua espontaneidade e simpatia, e nos contou sobre sonhos, expectativas, críticas e muito mais.

“O sonho de ser miss começou quando muitas pessoas começaram a se inspirarem em mim, pelo meu jeito mais ousado, que apesar de estar “a cima do peso”, sou muito feliz. Quero que as pessoas se amem mais, sendo elas mesmas, do jeito que são, todos tem sua beleza, seja intelectual, moral, física, independente do peso, altura, etc.”

Durante o evento que reúne meninas e meninos de diversos municípios paraenses, os candidatos passarão por uma grande maratona de atividades oficiais, como entrevistas, ensaios fotográficos, desfiles, passeios, workshops e palestras. A empresária Élida Ferreira, está à frente do Beleza Fashion Pará desde o ano de 2015, realizando um trabalho responsável, além de alavancar a cultura paraense e contribuir para a realização do sonho de diversos meninas e meninos.

“A palavra miss tem um significado muito forte, é uma missão. É ser influenciadora, uma vocação, deve ser um desejo genuíno de transmitir algo bom às pessoas,e em seguida, levantar uma coroa de otimismo, que elas devem se orgulhar. Eu espero respeito, mas amor ao próximo e reconhecimento pelo meu trabalho.”

“Eu tenho uma personalidade muito forte ,quando as críticas são construtivas eu guardo comigo, já quando são negativas, respiro bem fundo, me controlo, ignoro. Já passei por vários preconceitos, ao extremo. Algo que mais ouço é “tem o rosto tão lindo, porquê não emagrece? Emagrece pela tua saúde.” Mas nunca, chegaram até mim pra perguntar se eu sou feliz, se eu me amo, ou como está meu psicológico.”

“Ninguém viveu na tua pele, nem sofreu o que tu passou. Ninguém sabe da sua história, não maltrate seu corpo por causa dos outros, não fique doente por causa dos outros. Seja você mesmo, se ame mais, eu digo pra não desistirem dos seus sonhos, corram atrás, quebrem barreiras, tabus e se amem. Só você mesmo pode realizar seu sonho.”

As inscrições para o Beleza Fashion Pará 2020 continuam abertas, para meninas e meninos a partir de 1 ano de idade, nas mais diversas categorias, Baby, Príncipe, Mini, Juvenil, Pré Teen, Teen, América’s, Under Ground (perfis alternativos, cabelos coloridos, pircings, tatos), Inspiração (portadores de alguma deficiência física ou intelectual) e Plus Size, através das resdes sociais do evento @belezafashionpara (instagram e facebook).

Por:@felypefurtado

