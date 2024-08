Vereadora de cidade do Pará é detida em MG com pistola escondida dentro da bolsa

Pistola calibre 380 na bolsa de vereadora paraense estava carregada com oito munições — Foto: PMRv/Divulgação

Parlamentar foi abordada no km 744 da MGC-120, em Dona Euzébia, a aproximadamente 2.500 km de Dom Eliseu.

Uma vereadora de Dom Eliseu, no Pará, foi detida em Dona Euzébia, na Zona da Mata Mineira, por porte ilegal de arma de fogo. Claudia Mageveski de Souza foi abordada no km 744 da MGC-120, no início da noite da segunda-feira (5), a aproximadamente 2.500 km de distância do município de origem (veja no vídeo acima o momento da abordagem).

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ela estava em uma caminhonete, licenciada em Imperatriz, no Maranhão, que era conduzida por um homem, de 44 anos.

Ao notar que o motorista estava com mãos trêmulas, gaguejando e com outros sinais de nervosismo, os militares suspeitaram que havia algo de ilícito no veículo. Em revista, encontraram a pistola calibre 380 na bolsa da passageira. O armamento estava carregado com oito munições intactas, pronta para uso.

Ao ser questionada, a vereadora informou que estava com a arma, pois estaria em viagem desde a última quinta-feira (1º) realizando compras de plantas ornamentais em Dona Euzébia.

Ela foi encaminhada à delegacia de Leopoldina, pagou fiança de um salário mínimo e foi liberada. O g1 fez contato com a parlamentar, que informou que acionou o advogado para regularizar o porte da arma.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/08:03:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...