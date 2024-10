Imagens fortes: Segurança de boate mata jovem a tiros; em GO

Foto: Reprodução/redes sociais | O acusado foi preso em Goiânia. De acordo com a polícia, ainda não se sabe o que motivou o crime.

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que um homem de terno atira e mata um jovem de 23 anos, que estava sentado no chão, em Aparecida de Goiânia (as imagens são fortes). O suspeito foi preso e disse aos policiais que é segurança de uma boate.

Como o nome do segurança e da boate não foram revelados, o g1 não conseguiu pedir um posicionamento para os dois até a última atualização da reportagem.

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (29), no Setor Garavelo. O vídeo mostra que o jovem estava sentado no chão e, em alguns momentos, levava as mãos à cabeça. O segurança se aproxima dele e, falando ao telefone, aponta a arma. Depois de um tempo, faz vários disparos e mata o rapaz. Na sequência, sai andando e deixa o corpo lá.

Na filmagem é possível ver que há uma pessoa que presenciou toda a cena. Assustada, essa testemunha sai do local assim que os primeiros disparos são feitos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados e estiveram no local, atestando o óbito.

De acordo com o coronel Allan Cardoso, ainda não se sabe o que motivou o crime. Assim que a polícia foi chamada e a testemunha contou o que viu, os policiais foram em busca do suspeito. O coronel afirma que o homem foi encontrado em Goiânia e preso em flagrante por conta do vídeo.

Uma equipe técnica do Instituto Médico Legal (IML) esteve presente no local do crime para perícia. O caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídio de Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, a vítima possui uma extensa ficha criminal.

