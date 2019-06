Bolsonaro diz que vai demitir presidente dos Correios nos próximos dias

Por:Reuters Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que Cunha se comportou como um sindicalista ao ter ido na semana passada a uma comissão da Câmara dos Deputados. O presidente da estatal foi fotografado ao lado de sindicalistas.

