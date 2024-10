PC apura queimada de cerca de 8 mil hectares em fazenda no Pará

(Foto: Divulgação/PC) – Conforme as investigações, três incêndios foram registrados na mesma fazenda, sendo que o primeiro incêndio iniciou com a combustão de uma das máquinas de corte que estava em atividade na área do plantio de teca

Equipes da Polícia Civil do Pará (PCPA) realizaram na última sexta-feira, 27, no município de Santa Maria das Barreiras, no sudeste paraense, mais uma fase da operação “Hefesto”, que investiga queimadas que ocorrem no sudeste paraense. Durante a ação coordenada por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e Delegacia de Conflitos Agrários (Deca), foram constatadas cerca de 8.000 mil hectares de área queimada dentro de uma fazenda.

“A operação ocorre em todo o Estado, em cumprimento ao decreto governamental que proíbe essa prática, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)”, destacou o delegado Dilermano Tavares, diretor da Demapa.

Conforme as investigações, três incêndios foram registrados na mesma fazenda, sendo que o primeiro incêndio iniciou com a combustão de uma das máquinas de corte que estava em atividade na área do plantio de teca.

O decreto nº 4151/2024, publicado pelo governo do Estado no Diário Oficial do Estado (DOE) proíbe queimadas no território estadual, desde o 27 de agosto de 2024, período considerado de estiagem no Pará.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCEPA) também integrou os trabalhos com a realização de perícias e auxílio na instauração do inquérito policial que irá verificar se a conduta foi ou não criminosa.

