Impactos da política econômica no dólar e a reação dos mercados globais

(Foto: Reprodução) – As promessas de expansão fiscal e protecionismo de Donald Trump podem influenciar a trajetória do dólar, enquanto o Federal Reserve analisa seus próximos passos para conter pressões inflacionárias e manter a estabilidade da economia americana

Com a vitória de Donald Trump nas eleições, o mercado financeiro reagiu imediatamente, ajustando a percepção sobre o dólar em função das propostas econômicas apresentadas pelo ex-presidente. Trump sinalizou desde sua campanha um modelo econômico expansionista, com foco em incentivos fiscais, investimento em infraestrutura e desregulamentação de setores. Esses movimentos buscam acelerar a economia doméstica, mas também aumentam a preocupação com o déficit fiscal e a inflação.

No curto prazo, o impacto imediato tem sido uma desvalorização do dólar em relação a outras moedas, incluindo o real. Essa resposta reflete o otimismo inicial dos investidores com a possibilidade de um estímulo forte à economia dos EUA, mas também uma percepção de que a moeda americana pode perder valor diante de um aumento do déficit e das incertezas em relação à inflação. Esse efeito, se persistente, poderá se intensificar caso a política expansionista se concretize.

O Federal Reserve, por sua vez, desempenha um papel crucial na definição da trajetória do dólar nos próximos meses. Historicamente, o Fed se preocupa em manter a inflação sob controle e pode, portanto, reagir a uma política de forte expansão fiscal com um aumento nas taxas de juros. Tal medida elevaria o custo do crédito e, em tese, valorizaria o dólar. Entretanto, se o aumento for gradual e calibrado para evitar pressões inflacionárias abruptas, a resposta do dólar pode ser menos intensa.

Outro ponto a se observar é o impacto do protecionismo econômico, que Trump defendeu como meio de estimular a produção doméstica em detrimento de produtos importados. Essa estratégia, embora favoreça certos setores dos EUA, tende a criar tensões comerciais e pode prejudicar a balança comercial americana, impactando negativamente a demanda pelo dólar em um cenário globalizado.

No entanto, caso o Brasil adote uma política monetária expansionista, promovendo crédito e investimentos, isso pode contrabalançar o impacto da desvalorização do dólar frente ao real, pelo menos temporariamente. Nos primeiros 100 dias de mandato, espera-se que a aplicação prática dessas políticas forneça mais clareza ao mercado sobre o rumo do dólar. Para além de uma leitura de curto prazo, o acompanhamento das decisões fiscais e monetárias dos EUA será determinante para prever a trajetória da moeda americana.

O efeito das políticas de Trump será, portanto, uma combinação de suas próprias ações e da resposta do Federal Reserve, com desdobramentos importantes para o câmbio e a economia global.

*Yvon Gaillard, cofundador e CEO da Dootax. Com mais de 15 anos de atuação no mercado, Yvon é um dos principais personagens na revolução do sistema fiscal do país. Economista formado pela FAAP e com MBA pela Business School São Paulo, liderou projetos em empresas como Gol Linhas Aéreas e Thomson Reuters.

Fonte: Renato Caliman – Yvon Gaillard, economista e CEO da Dootax e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/16:05:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...